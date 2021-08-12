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Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні

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Київ, Четвер 12 серпня 2021 08:44
Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні Фото: в Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні попередили про пожежну небезпеку. Названо области, які під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьгодні у східних, Київській, Сумській та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Разом з тим, в деяких регіонах в Україні погіршаться погодні умови. Там оголосили штормове попередження.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні передають дощі у шести областях, а також в окупованому Криму.

Раніше повідомлялось, що в Україну скоро повернеться шалена спека до +37 градусів. Синоптики назвали дату зміни метеоситуації в країні.

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