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Спасатели предупредили о пожарной опасности и поднятии воды в реках

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Украина, Воскресенье 20 июня 2021 10:19
Спасатели предупредили о пожарной опасности и поднятии воды в реках Фото: ГСЧС предупредила о пожарной опасности в Украине (фото facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 20 июня, в ряде регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. А в Ивано-Франковской области ожидается поднятие воды в реках.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как предупреждают спасатели, на отдельных реках бассейна Днестра вода может подняться сегодня на 20 сантиметров - 1 метр. А при сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Кроме того, сегодня на завтра в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в результате непогоды в четырех областях Украины обесточены 57 населенных пунктов, а в двух городах подтоплены десятки домов и хозяйств.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на Троицу в Украине.

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