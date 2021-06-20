Спасатели предупредили о пожарной опасности и поднятии воды в реках
В воскресенье, 20 июня, в ряде регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. А в Ивано-Франковской области ожидается поднятие воды в реках.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Как предупреждают спасатели, на отдельных реках бассейна Днестра вода может подняться сегодня на 20 сантиметров - 1 метр. А при сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Кроме того, сегодня на завтра в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в результате непогоды в четырех областях Украины обесточены 57 населенных пунктов, а в двух городах подтоплены десятки домов и хозяйств.
Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на Троицу в Украине.