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Рятувальники попередили про пожежну небезпеку та підняття води в річках

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Україна, Неділя 20 червня 2021 10:19
Рятувальники попередили про пожежну небезпеку та підняття води в річках Фото: ДСНС попередила про пожежну небезпеку в Україні (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 20 червня, у низці регіонів України очікується надзвичайна пожежна небезпека. А в Івано-Франківській області очікується підняття води в річках.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як попереджають рятувальники, на окремих рiчках басейну Днiстра вода може піднятися сьогодні на 20 сантиметрів - 1 метр. А при сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Крім того, сьогодні на завтра у більшості північних, західних та східних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, внаслідок негоди у чотирьох областях України знеструмлено 57 населених пунктів, а у двох містах підтоплено десятки будинків та господарств.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на Трійцю в Україні.

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