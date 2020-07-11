Рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках

Очікується підйом рівнів води до 0,7 метра
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про підвищення рівня води у річках України. Очікується підйом води в річках Прут і Сирет.
Про це повідомляє прес-центр відомства.
Так, зміна гідрологічного режиму очікується 12-13 липня.
"У зв'язку з опадами, місцями значними, 12 - 13 липня на ріках басейнів Прута та Сирету очікується зміна гідрологічного режиму з підвищенням рівнів води на 0,2 - 0,7 м над рівнями. В гірських районах існує загроза селевих потоків", - йдеться в повідомленні.
Раніше РБК-Україна писало, що в західних областях країни не залишилося підтоплених населених пунктів.
Також повідомлялося, що західній Україні 10-13 липня загрожують нові повені.
Нагадаємо, жертвами повені на заході України стали чотири людини.
Уряд виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків цієї негоди.