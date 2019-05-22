Спасатели предупредили о подъеме уровней воды в реках Украины

В связи с обильными осадками до 23 мая в реках Украины ожидаются подъемы уровней воды, что повлечет за собой их выход из берегов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, на реках бассейнов Припяти и Западного Буга уровни воды повысятся на 0,2 - 0,8 м. Ожидается выход воды на пойму и ее затопление, частично может затопить, сельхозугодья.

Также возможно частичное затопление приусадебных участков, хозяйственных построек, отдельных домов в приречных сельских населенных пунктах Сарненского р-на Ровенской обасти возле реки Случ.

Повышение уровней воды на 1,0 - 2,0 м ожидается на реках бассейнов Прута и Сирета. На отдельных участках вода поднимется до 2,5 м. Также на 0,5 - 1,5 м поднимется вода в течениях рек Закарпатья, на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.). В Карпатах существует угроза образования селевых потоков.

На участках Тисы и в нижних течениях ее притоков додъем длиной до 2 м - 2,5 м, что вызовет частичное затопление с/х угодий.

В среду, 22 мая, на участке Галич-Нижний-Залещики Днестра ожидается подъем уровней воды на 2-3 м. Местами возможно частичное подтопление с/х угодий.

Также в этот день на реках бассейна Днестра ожидается подъем уровней воды на 1,5 - 2,5 м с последующим затоплением заводей. Возможно частичное подтопление приречных населенных пунктов, госпообъектов в Городокском, Стрыйском, Жидачевском районах Львовской области. А также в Долинском, Калушском, Надворнянском, Богородичанському, Тисменицком, Рожнятовском районах Ивано-Франковской области.

Во второй половине дня 22 мая в р. Прут возле Черновцов ожидается дождевой паводок высотой 200 - 250 см.

Напомним, в Украине 22 мая ожидаются дожди практически по всей территории. Прогнозируются также грозы и шквалы.