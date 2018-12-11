Спасатели потушили пожар нефтепродуктов во Львовской области

Фото: место пожара (facebook.com/MNSLVIV)

Огнем было уничтожено 60 куб. м зеркала нефтепродукта

Спасатели ликвидировали возгорание нефтепродуктов на территории Попелевского сельского совета Дрогобычского района вблизи нефтедобывающей вышки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области.

Как отмечается, в 09:40 к спасателям поступило сообщение о возгорании нефтепродуктов. Рядом с очагом горения расположены два амбары с нефтепродуктами: один на расстоянии около 5 м, второй - 20 м.

Спасатели предотвратили распространение пожара и не допустить возгорания соседних амбаров. Горение ликвидировали при помощи пенной атаки.

"Пожар локализован в 14:47 и ликвидирован в 14:51. Огнем уничтожено 60 куб. м зеркала нефтепродукта", - говорится в сообщении.

Фото: ликвидация пожара (facebook.com/MNSLVIV)

Также отмечается, что к ликвидации пожара были привлечены 46 спасателей и 14 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения горения устанавливается.

Ранее РБК-Украина сообщало, что спасатели ликвидируют возгорание нефтепродуктов на территории Попелевского сельского совета Дрогобычского района вблизи нефтедобывающей вышки.

Напомним, сегодня 11 декабря, в Мукачевском районе на Закарпатье произошел излив нефти. Диспетчерские службы нефтепровода "Дружба" зафиксировали разгерметизацию в системе нефтепровода с утечкой сырой нефти в поле вблизи с.Русское.