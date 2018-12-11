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В Львовской области возник пожар вблизи нефтедобывающей вышки

Новости » Происшествия    11.12.2018 - 13:32
В Львовской области возник пожар вблизи нефтедобывающей вышки
Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Горение нефти происходит в резервуаре емкостью 20 куб. м

Спасатели ликвидируют возгорание нефтепродуктов на территории Попелевского сельского совета Дрогобычского района вблизи нефтедобывающей вышки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Львовской области.

Как отмечается, сообщение о возгорании поступило 11 декабря в 09:40.

Как выяснилось, горение нефти происходит в резервуаре емкостью 20 куб. м. Рядом с очагом горения расположены два амбары с нефтепродуктами: один на расстоянии около 5 м, второй - 20 м.

На данный момент спасатели осуществляют пенную атаку, чтобы погасить горение. К ликвидации пожара привлечены 37 спасателей и 9 единиц техники.

Сообщается, что угрозы для населения нет.

Напомним, сегодня 11 декабря, в Мукачевском районе на Закарпатье произошла утечка нефти. Диспетчерские службы нефтепровода "Дружба" зафиксировали разгерметизацию в системе нефтепровода с утечкой сырой нефти в поле вблизи с.Русское.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепре утром в понедельник 10 декабря, произошел пожар в больнице. Спасатели эвакуировали 20 человек.

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