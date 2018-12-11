Рятувальники загасили пожежу нафтопродуктів у Львівській області

Фото: місце пожежі (facebook.com/MNSLVIV)

Вогнем було знищено 60 куб. м дзеркала нафтопродукту

Рятувальники ліквідували загоряння нафтопродуктів на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району поблизу нафтовидобувної вишки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області.

Як зазначається, о 09:40 до рятувальників надійшло повідомлення про загорання нафтопродуктів. Поруч із осередком горіння розташовані два амбари з нафтопродуктами: один на відстані близько 5 м, другий - 20 м.

Рятувальники запобігли поширенню пожежі та не допустити займання сусідніх амбарів. Горіння ліквідували за допомогою пінної атаки.

"Пожежу локалізовано о 14:47 та ліквідовано о 14:51. Вогнем знищено 60 куб. м дзеркала нафтопродукту", - йдеться в повідомленні.

Фото: ліквідація пожежі (facebook.com/MNSLVIV)

Також зазначається, що до ліквідації пожежі були залучені 46 рятувальників та 14 одиниць техніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення горіння встановлюється.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що рятувальники ліквідовують загоряння нафтопродуктів на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району поблизу нафтовидобувної вишки.

Нагадаємо, сьогодні 11 грудня, у Мукачівському районі на Закарпатті стався вилив нафти. Диспетчерські служби нафтопроводу "Дружба" зафіксували розгерметизацію в системі нафтопроводу з виливом сирої нафти в полі поблизу с.Руське.