Спасатели потушили масштабный лесной пожар на Закарпатье

Спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный лесной пожар, возникший на горе Савчин в Закарпатской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.
"В 16:25 13 августа лесной пожар на горе Савчин между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль ликвидирован", - сказано в нем.
К тушению привлекались 234 человека и 20 единиц техники, из них от ГСЧС - 102 человека и 16 единиц техники, а также авиация.
Напомним, лесной пожар на Закарпатье длился около трех дней. Огонь охватил территорию площадью 90 гектаров.
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