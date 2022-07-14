UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спасатели показали последствия ракетной атаки по Виннице (фото и видео)

Фото: спасатели показали последствия ракетной атаки по Виннице (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

В ГСЧС показали видео и фото последствий ракетного удара по Виннице. Пожар, возникший в центре города из-за вражеской атаки, удалось ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

Видео

"Страна-убийца совершила ракетные удары прямо в людное центр Винницы, в результате чего произошло попадание на парковочную площадку вблизи Дома быта "Юбилейный", также частично разрушен медицинско-диагностический центр", - говорится в описании под видео.

По данным спасателей, пожар на парковочной площадке у Дома быта в центре города, которая возникла в результате ракетного обстрела, ликвидирован.

Погибших по состоянию на 13:15 - двенадцать. 14 пострадавших госпитализированы.

Работает около 150 спасателей, кинологов и психологов.

Фото

Фото: последствия ракетного удара по Виннице (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

Все что известно об атаке на город - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВинницаГСЧСракетный ударВойна России против Украины