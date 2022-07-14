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Рятувальники показали наслідки ракетної атаки по Вінниці (фото і відео)

Фото: рятувальники показали наслідки ракетної атаки по Вінниці (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

В ДСНС показали відео і фото наслідків ракетного удару по Вінниці. Пожежу, яка виникла в центрі міста через ворожу атаку, вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

Відео

"Країна-вбивця здійснила ракетні удари просто в людне середмістя Вінниці, внаслідок чого сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту «Ювілейний», також частково зруйновано медично-діагностичний центр", - йдеться в описі під відео.

За даними рятувальників, пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту у центрі міста, котра виникла в результаті ракетного обстрілу, ліквідовано.

Загиблих станом на 13:15 - дванадцятеро. 14 постраждалих госпіталізовано.

Працює близько 150 рятувальників, кінологів та психологів.

Фото

Фото: наслідки ракетного удару по Вінниці (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього у місті зафіксували три прильоти, ворог влучив у офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.

Все що відомо про атаку на місто - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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