Рятувальники показали наслідки ракетної атаки по Вінниці (фото і відео)

В ДСНС показали відео і фото наслідків ракетного удару по Вінниці. Пожежу, яка виникла в центрі міста через ворожу атаку, вдалося ліквідувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.
"Країна-вбивця здійснила ракетні удари просто в людне середмістя Вінниці, внаслідок чого сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту «Ювілейний», також частково зруйновано медично-діагностичний центр", - йдеться в описі під відео.
За даними рятувальників, пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту у центрі міста, котра виникла в результаті ракетного обстрілу, ліквідовано.
Загиблих станом на 13:15 - дванадцятеро. 14 постраждалих госпіталізовано.
Працює близько 150 рятувальників, кінологів та психологів.
Фото: наслідки ракетного удару по Вінниці (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього у місті зафіксували три прильоти, ворог влучив у офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.
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