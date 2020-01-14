Спасатели показали последствия прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza

В Киеве по улице Антоновича в результате порыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие произошло вчера вечером. В больнице остаются 7 пострадавших, у них термические ожоги конечностей.

Фото: последствия прорыва трубы (dsns.gov.ua)

Отметим, что в настоящее время аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Подтоплений нет, вода сошла самотеком, работу торгового центра временно приостановлено.

Также в полиции сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ из-за прорыва трубы и провалом асфальтового покрытия на улице Антоновича (вблизи торгового центра) движение по улице Антоновича полностью ограничен (от улицы Загородной до бульвара Дружбы Народов).

Напомним, в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Сообщалось о 9 пострадавших в результате происшествия.