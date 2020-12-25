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Спасатели перешли на усиленный режим, привлекли авиацию

Киев, Пятница 25 декабря 2020 10:11
Спасатели перешли на усиленный режим, привлекли авиацию
Фото: спасатели (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в период празднования Рождества будут работать в усиленном режиме. Для обеспечения быстрого реагирования на чрезвычайные события привлекли самолет АН-26.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел в своем Telegram-канале.

В каждой области спасатели усилили мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, а также проводят профилактическую работу с населением.

"Также осуществляется усиленный мониторинг пожарной ситуации на объектах с массовым пребыванием людей", - добавили в МВД.

Напомним, сегодня синоптики предупредили о непогоде в Украине. По состоянию на сегодняшнее утро из-за непогоды без электроснабжения были более 200 населенных пунктов в шести областях страны.

Добавим, в среду из-за непогоды в Украине произошло более тысячи ДТП. В результате автомобильных аварий погибли 13 человек.

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