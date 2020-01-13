Спасатели опубликовали видео с места атаки на украинский самолет в Иране

Спасатели показали, как проводились работы по исследованию обломков сбитого в Иране самолета. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что обломки очищали от грязи и складывали по рядам. Отдельно осуществлялись сортировки и составление багажа и личных вещей, а также было обеспечено освещение места проведения работ.

Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии "Радио Свобода" рассказал, что в Украину из Ирана возвращается часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета.

"Часть тех специалистов, которые уже там ненужные, речь идет о наших спасателях, которые закончили все необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", - рассказал Данилов.

Хотя до этого президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook написал, что специалисты авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые входили в состав межведомственной комиссии по расследованию катастрофы украинского самолета Boeing 737-800, останутся в Иране.

Как писало РБК-Украина ранее, КСИР взял на себя всю ответственность за атаку на самолет МАУ вблизи Тегерана.

Авиакатастрофа под Тегераном произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.