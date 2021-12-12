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Спасатели из-за непогоды усилили мониторинг обстановки в областях

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Воскресенье 12 декабря 2021 23:29
Спасатели из-за непогоды усилили мониторинг обстановки в областях Фото: спасательные службы из-за непогоды усилили мониторинг обстановки в областях (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украинские спасатели из-за непогоды усилили мониторинг обстановки. В частности в западных областях зафиксированы снег и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями временно с 17:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на дорогах в пределах области, а именно:

Н 09 "Мукачево - Киев" (на участке Яблуница - Ивано-Франковск);

Н 10 "Стрый - Черновцы - Мамалыга";

Р 21 "Долина - Хуст";

Р 24 "Татаров - Каменец-Подольский" (на участке Татаров - Коломыя).

Аэропорты и железнодорожное сообщение работают в штатном режиме.

От ГСЧС (13 человек и 3 единицы техники) осуществлено 3 привлечения для уборки 4 поваленных деревьев в Ивано-Франковской области.

Для обеспечения проезда на дорогах страны от Укравтодора привлечено 1 тысячу 380 человек и 998 единиц техники.

По состоянию на 20:30, по информации Укрэнерго, обесточенных населенных пунктов нет. По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Спасатели из-за непогоды усилили мониторинг обстановки в областях

Напомним, в понедельник, 13 декабря, почти по всей территории Украины ожидаются снег, дождь и мокрый снег. Однако на востоке страны будет без осадков.

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