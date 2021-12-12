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Дожди и снег накроют большую часть Украины: прогноз на завтра

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Воскресенье 12 декабря 2021 20:00
Дожди и снег накроют большую часть Украины: прогноз на завтра Фото: Дожди и снег 13 декабря накроют большую часть Украины (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 13 декабря, почти по всей территории Украины ожидаются снег, дождь и мокрый снег. Однако на востоке страны будет без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра ночью в западных, центральных и северных областях ожидается мокрый снег и снег, такая же погода будет и днем. На востоке страны осадков не ожидается. При этом в южных регионах ночью и днем прогнозируются дожди.

Также по всей территории страны прогнозируют сильный ветер до 7-12 м/с.

В западных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +1 градусов, а днем от -3 до +1. В северных регионах прогнозируют ночью от +2 до +4, а днем +2 +4. При этом в восточных областях температура ночью составит от -3 до 0, а днем поднимется до 0 +4 градусов.

На юге Украины температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9, а днем от +6 до +10. В центральных областях прогнозируют ночью от +2 до +4, а днем +2 +4.

Дожди и снег накроют большую часть Украины: прогноз на завтра

Погода в Киеве

В понедельник ночью в столице прогнозируется снег и мокрый снег, такая же погода ожидается и днем. Также ожидается сильный ветер от 7 до 12 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью составит от +2 до +4, а днем +2 +4.

Дожди и снег накроют большую часть Украины: прогноз на завтра

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