Рятувальники через негоду посилили моніторинг обстановки в областях
Українські рятувальники через негоду посилили моніторинг ситуації. Зокрема у західних областях зафіксовано сніг та ожеледицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, у зв'язку з несприятливими погодними умовами тимчасово з 17:00 обмежено рух великовагових транспортних засобів на дорогах в межах області, а саме:
Н 09 "Мукачево-Київ" (на ділянці Яблуниця - Івано-Франківськ);
Н 10 "Стрий - Чернівці - Мамалига";
Р 21 "Долина-Хуст";
Р 24" Татарів - Кам'янець-Подільський " (на ділянці Татарів - Коломия).
Аеропорти та залізничне сполучення працюють у штатному режимі.
Від ДСНС (13 осіб та 3 одиниці техніки) здійснено 3 залучення для прибирання 4 повалених дерев в Івано-Франківській області.
Для забезпечення проїзду на дорогах країни від Укравтодору залучено 1 тисячу 380 осіб і 998 одиниць техніки.
Станом на 20:30, за інформацією Укренерго, знеструмлених населених пунктів немає. За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечений.
Нагадаємо, у понеділок, 13 грудня, майже по всій території України очікуються сніг, дощ і мокрий сніг. Однак на сході країни буде без опадів.