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Рятувальники через негоду посилили моніторинг обстановки в областях

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Неділя 12 грудня 2021 23:29
Рятувальники через негоду посилили моніторинг обстановки в областях Фото: рятувальні служби через негоду посилили моніторинг обстановки в областях (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Українські рятувальники через негоду посилили моніторинг ситуації. Зокрема у західних областях зафіксовано сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, у зв'язку з несприятливими погодними умовами тимчасово з 17:00 обмежено рух великовагових транспортних засобів на дорогах в межах області, а саме:

Н 09 "Мукачево-Київ" (на ділянці Яблуниця - Івано-Франківськ);

Н 10 "Стрий - Чернівці - Мамалига";

Р 21 "Долина-Хуст";

Р 24" Татарів - Кам'янець-Подільський " (на ділянці Татарів - Коломия).

Аеропорти та залізничне сполучення працюють у штатному режимі.

Від ДСНС (13 осіб та 3 одиниці техніки) здійснено 3 залучення для прибирання 4 повалених дерев в Івано-Франківській області.

Для забезпечення проїзду на дорогах країни від Укравтодору залучено 1 тисячу 380 осіб і 998 одиниць техніки.

Станом на 20:30, за інформацією Укренерго, знеструмлених населених пунктів немає. За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечений.

Рятувальники через негоду посилили моніторинг обстановки в областях

Нагадаємо, у понеділок, 13 грудня, майже по всій території України очікуються сніг, дощ і мокрий сніг. Однак на сході країни буде без опадів.

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