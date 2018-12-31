Спасатели нашли в Карпатах заблудившуюся туристку

Иллюстративное фото (pixabay.com/jlcamahousse)

Женщина потеряла ориентир в горах

Спасатели нашли в Карпатских горах заблудившуюся туристку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как отмечается, 30 декабря в 14:35 к спасателям поступило сообщение, что на горной долине Драгобрат в Раховском районе, нуждается в помощи 27-летняя жительница Киева. Катаясь на лыжах в незнакомой местности, женщина потеряла ориентир и заблудилась.

Для проведения поисково-спасательных работ было привлечено 5 спасателей горного поисково-спасательного отделения пгт Ясиня. В 23:40 туристку нашли в районе долины Крачунеска (направление с. Черная Тисса). Дальше ее сопровождили до временного места проживания на курорте "Драгобрат".

Сообщается,что состояние здоровья женщины был удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждалась.

Напомним, в Карпатах 25 декабря спасатели нашли трех заблудившихся в горах туристов. Двое мужчин сами позвонили спасателям, когда поняли, что за темное время и плохую видимость самостоятельно не смогут вернуться к базе отдыха. Во время проведения поисково-спасательных работ случайно нашли еще одного заблудившегося туриста.

Ранее РБК-Украина писало, что в январе больше всего снега ожидается в Украине в конце месяца. На северо-востоке выпадет до 20-27 см снега, на юге - гораздо меньше.