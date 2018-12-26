Спасатели нашли в Карпатах троих заблудившихся туристов

Иллюстративное фото (twitter.com/GolosKarpat)

Мужчины потеряли ориентир в горах

В Карпатах 25 декабря спасатели нашли троих заблудившихся в горах туристов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайный ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как отмечается, 25 декабря в 18:20 в оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили, что в районе горы Гимба Межгорского района потеряли ориентир и заблудились двое сноубордистов из Львова 1988 и 1991 годов рождения. Мужчины сами позвонили спасателям, когда поняли, что за темное время и плохую видимость самостоятельно не смогут вернуться к базе отдыха. Также они указали и на ориентировочное место их пребывания.

Для проведения поисково-спасательных работ на спецавтомобиле отправились 5 специалистов горного поисково-спасательного отделения пгт Нижние Ворота Воловецкого района.

Во время проведения данных поисково-спасательных работ было обнаружено и киевлянина 1996 года рождения. Лыжник из столицы также потерял ориентир и заблудился в Карпатах.

Всех отдыхающих в 21:30 доставили к их временному месту жительства на туристско-рекреационных объектах в селе Пилипец. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Напомним, ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине. Спасатели отмечают, что сильные снегопады могут привести к нарушению движения транспорта.

Ранее сообщалось, что в связи с пробками с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыт для всех видов транспорта.