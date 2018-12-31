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Рятувальники знайшли в Карпатах заблукалу туристку

Новини » Надзвичайні події    31.12.2018 - 20:55
Рятувальники знайшли в Карпатах заблукалу туристку
Ілюстративне фото (pixabay.com/jlcamahousse)

Жінка втратила орієнтир у горах

Рятувальники знайшли у Карпатських горах заблукалу туристку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України

Як зазначається, 30 грудня  о 14:35 до рятувальників надійшло повідомлення, що на  полонині Драгобрат у Рахівському районі, потребує допомоги 27-річна жителька Києва. Катаючись на лижах у незнайомій місцевості, жінка втратила орієнтир та заблукала.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 5 рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення смт Ясіня. О 23:40 туристку відшукали в районі полонини Крачунеска (напрямок с. Чорна Тиса). Далі її було супроводжено до тимчасового місця проживання на курорті "Драгобрат".

Повідомляється,що стан здоров’я жінки був задовільний, медичної допомоги не потребувала.

Нагадаємо, у Карпатах 25 грудня рятувальники знайшли трьох заблукалих у горах туристів. Двоє чоловіків самі зателефонували рятувальникам, коли зрозуміли, що через темну пору та погану видимість самотужки не зможуть повернутися до бази відпочинку. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт випадково знайшли ще одного заблукалого туриста. 

Раніше РБК-Украна писало, що у січні найбільше снігу очікується в Україні в кінці місяця. На північному сході випаде до 20-27 см снігу, на півдні - набагато менше.

В Карпатах висота снігового покриву досягає одного метру На новорічні свята рятувальники працюватимуть у посиленому режимі
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