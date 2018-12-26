Рятувальники знайшли в Карпатах трьох заблукалих туристів

Ілюстративне фото (twitter.com/GolosKarpat)

Чоловіки втратили орієнтир у горах

У Карпатах 25 грудня рятувальники знайшли трьох заблукалих у горах туристів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайний ситуацій (ДСНС) України.

Як зазначається, 25 грудня о 18:20 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили, що в районі гори Гимба Міжгірського району втратили орієнтир та заблукали двоє сноубордистів зі Львова 1988 та 1991 років народження. Чоловіки самі зателефонували рятувальникам, коли зрозуміли, що через темну пору та погану видимість самотужки не зможуть повернутися до бази відпочинку. Також вони вказали й на орієнтовне місце їх перебування.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт на спецавтомобілі вирушили 5 фахівців гірського пошуково-рятувального відділення смт Нижні Ворота Воловецького району.

Під час проведення даних пошуково-рятувальних робіт було виявлено й киянина 1996 р.н.. Лижник зі столиці також втратив орієнтир та заблукав у Карпатах.

Усіх відпочивальників о 21:30 доправили до їхнього тимчасового місця проживання на туристично-рекреаційних об’єктах в селі Пилипець. Медичної допомоги туристи не потребували.

Нагадаємо, ДСНС попередила про погіршення погоди в Україні. Рятувальники зазначають, що сильні снігопади можуть призвести до порушення руху транспорту.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з заторами з 14:00 26 грудня в'їзд до Полтавської області закритий для усіх видів транспорту.