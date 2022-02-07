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"Рятувальники повинні ще відкопатися". Спостережний пост у Карпатах замело снігом: відео

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 16:07
"Рятувальники повинні ще відкопатися". Спостережний пост у Карпатах замело снігом: відео Фото: у Карпатах зберігається загроза сходження лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України попередила про загрозу сходження лавин у Карпатах. Рятувальники попередили, що їм ще потрібно відкопатися, перш ніж вони зможуть прийти на допомогу і опублікували відео з поста на горі Піп Іван Чорногірський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"7-8 лютого у зв'язку зі снігопадами і хуртовиною, на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається, а 8 лютого в горах Чернівецької області, очікується значна сніголавинна небезпека", - попередили в ДСНС, додавши, що в гірських районах можливі зсуви снігу на дороги.

Туристам, які планують відправитися в Карпати в ці, рятувальники рекомендують враховувати, що їм ще потрібно відкопатися, перш ніж вони зможуть прийти на допомогу. У ДСНС опублікували відео, як починається ранок посту на горі Піп Іван Чорногірський.

Зазначимо, завтра, 8 лютого, в Україні очікується штормовий вітер і опади.

Нагадаємо, 5 лютого в Австрії снігова лавина забрала життя 8 людей, ще кілька отримали травми.

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Карпаты ДСНС Штормове попередження
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