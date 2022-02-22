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Спасатели дали 10 советов на случай экстренной ситуации: список

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 11:23
Спасатели дали 10 советов на случай экстренной ситуации: список Фото: спасатели дали 10 советов на случай экстренной ситуации (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

В ГСЧС подготовили десять советов гражданам на случай экстренных ситуаций. Спасатели призывают пройди самоподготовку, руководствуясь следующими правилами в установленном алгоритма действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Украинцам рекомендуют:

  1. по возможности, узнайте, где находится ближайшие укрытия и проверьте состояние подвального помещения;
  2. проверьте наличие аварийного выхода;
  3. сделайте запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;
  4. проверьте в аптечке средства оказания медицинской помощи и подумать, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени;
  5. подготовьте средства пожаротушения;
  6. позаботьтесь об альтернативных средствах освещения помещения в случае отключения энергоснабжения (фонари, свечи);
  7. подготовьте средства для приготовления пищи в случае отсутствия газа и электроснабжения;
  8. соберите самые необходимые вещи и документы на случай экстренной эвакуации или перехода в укрытие;
  9. позаботьтесь об исправности транспортного средства и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района,
  10. в холодное время года подумайте об альтернативном обогреве жилья на случай отключения централизованного отопления.

Спасатели дали 10 советов на случай экстренной ситуации: список

Напомним, в случае угрозы полномасштабных военных действий в населенных пунктах предусмотрены укрытия для гражданского населения.

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