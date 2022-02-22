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Рятувальники дали 10 порад на випадок екстреної ситуації: список

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 11:23
Рятувальники дали 10 порад на випадок екстреної ситуації: список Фото: рятувальники дали 10 порад на випадок екстреної ситуації (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

У ДСНС підготували десять порад громадянам на випадок екстрених ситуацій. Рятувальники закликають пройди самопідготовку, керуючись наступними правилами у встановленому алгоритму дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Українцям рекомендують:

  1. за можливості, дізнайтеся, де знаходиться найближчі укриття та перевірте стан підвального приміщення;
  2. перевірте наявність аварійного виходу;
  3. зробіть запаси питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання;
  4. перевірте в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу;
  5. підготуйте засоби пожежогасіння;
  6. подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення у разі відключення енергопостачання (ліхтарі, свічки);
  7. підготуйте засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання;
  8. зберіть найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття;
  9. подбайте про справність транспортного засобу та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району,
  10. у холодну пору року подумайте про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.

Рятувальники дали 10 порад на випадок екстреної ситуації: список

Нагадаємо, в разі загрози повномасштабних військових дій у населених пунктах передбачені укриття для цивільного населення.

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