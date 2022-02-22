Рятувальники дали 10 порад на випадок екстреної ситуації: список
Фото: рятувальники дали 10 порад на випадок екстреної ситуації (facebook.com/MNS.GOV.UA)
У ДСНС підготували десять порад громадянам на випадок екстрених ситуацій. Рятувальники закликають пройди самопідготовку, керуючись наступними правилами у встановленому алгоритму дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Українцям рекомендують:
- за можливості, дізнайтеся, де знаходиться найближчі укриття та перевірте стан підвального приміщення;
- перевірте наявність аварійного виходу;
- зробіть запаси питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання;
- перевірте в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу;
- підготуйте засоби пожежогасіння;
- подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення у разі відключення енергопостачання (ліхтарі, свічки);
- підготуйте засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання;
- зберіть найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття;
- подбайте про справність транспортного засобу та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району,
- у холодну пору року подумайте про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.
Нагадаємо, в разі загрози повномасштабних військових дій у населених пунктах передбачені укриття для цивільного населення.
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