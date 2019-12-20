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Нацполиция и ГСЧС переходят на усиленный режим на время праздников

Новости » Общество     20.12.2019 - 15:32
Нацполиция и ГСЧС переходят на усиленный режим на время праздников
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Уже разработан комплекс мер по обеспечению безопасности и порядка

Работа всех органов Министерства внутренних дел в праздничный период будет максимально координированная и нацелена на безопасность граждан и недопущения провокаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По словам первого замглавы МВД Сергея Ярового, уже разработан комплекс мер по обеспечению безопасности и порядка.

"Разработан комплекс мер по обеспечению безопасности и порядка. Правоохранители системы МВД будут работать в четком взаимодействии и координации при большом количестве праздничных мероприятий на территории государства. Мероприятия, которые пройдут с участием детей, находиться на контроле в том числе и у спасателей ГСЧС", - заявил он.

В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что в праздничный период спасатели усиленно будут обеспечивать пожарную безопасность, а также оперативное реагирование.

"В праздничный период особенно обостряется тема соблюдения правил пожарной безопасности. По всей территории Украины будут проходиться массовые мероприятия. Особенно опасным является использование различных пиротехнических средств. Работники ГСЧС и Нацполиции на местах будут обращать на это повышенное внимание", - заявил он.

Напомним, во время новогодне-рождественских празднований в центре столицы ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Кроме того, будут внесены изменения в работу наземного пассажирского транспорта.

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