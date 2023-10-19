У спальному районі Москви збудували завод з виробництва ракет ППО

Повідомляється, що завод площею 93,7 тисяч кв м побудували за 8,5 місяців на території індустріального парку "Руднєво". За повідомленням мерії, на території заводу розміщуватимуться дільниці обробки, збирання та випробування продукції.

17 жовтня мер Москви Сергій Собянін передав підприємство концерну повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей".

Водночас гендиректор концерну "Алмаз-Антей" Ян Новіков заявив, що виробництво ракет планують запустити до жовтня 2024 року.

Як повідомляли "Важные истории", завод розташований на сході Москви - за кілька кілометрів від станцій метро "Некрасівка" і "Лухманівська". Він оточених житловими будинками.

До того ж, ЗМІ повідомляють, що у Некрасовці влада організувала полігон для випробування дронів площею у 100 гектарів.

Запаси ракет у РФ

У вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Тож Країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від ефективності санкцій, введених проти Росії, залежить, чи зможе РФ і надалі вироблять ракети та вбивати ними українців.

Додамо, що в уламках ракет, якими Росія б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.

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