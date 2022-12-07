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Спалили до тла. Українські військові знищили дві ворожих БМП (відео)

Фото: Українські військові знищили дві ворожих БМП (mil ru)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося влучними попаданнями знищити дві бойові машини піхоти окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Спалили два ворожих БМП та поганяли окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це результат роботи 3 окремої танкової "Залізної" бригади, піхоти та аеророзвідки.

На відео можна побачити, як по ворожим БМП було завдано ударів, після чого техніка окупантів згоріла до тла.

Нагадаємо, що спецпризначенцям Центру спеціальних операцій "А" вдалося знищити російський танк Т-80.

Українські військові влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника та знищили іншу ворожу бойову машину окупантів.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниБМПВійна в Україні