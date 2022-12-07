Сожгли до тла. Украинские военные уничтожили две вражеских БМП (видео)

Украинским военным удалось точными попаданиями уничтожить две боевые машины пехоты оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.
"Сожгли два вражеских БМП и погоняли оккупантов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это результат работы 3 отдельной танковой "Железной" бригады, пехоты и аэроразведки.
На видео можно увидеть, как по вражеским БМП были нанесены удары, после чего техника оккупантов сгорела до тла.
Напомним, что спецназа Центра специальных операций "А" удалось уничтожить российский танк Т-80.
Украинские военные устроили засаду у подбитого ими ранее танка противника и уничтожили другую вражескую боевую машину оккупантов.
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