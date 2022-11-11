UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Спалили мости". З'явилися супутникові знімки зруйнованих переправ в Херсонській області

Фото: війська РФ зруйнували мости через Дніпро у Херсонській області (twitter.com/trbrtc)
Автор: Константин Широкун

В інтернеті опубліковано фотографії зруйнованих переправ окупантів та мостів у Херсонській області.

Про це РБК-Україна з посиланням на Twitter Крістіана Тріберта.

Судячи з космічних знімків Херсонської області, які були зроблені 11 листопада о 10:00, видні значні пошкодження кількох мостів і греблі Каховської ГЕС після відступу росіян з Херсона через Дніпро.

Так, Антонівський міст, головна переправа через річку Дніпро у Херсоні, був підірваний перед світанком після відступу більшості російських військ і перед тим, як українські війська увійшли до міста.

Залізничний міст також було зруйновано рано-вранці 11 листопада після відступу окупантів на лівий берег Дніпра.

Значних ушкоджень також зафіксовано на греблі Каховської ГЕС. Російські війська зруйнували шлюзові затвори та автомобільний міст у кількох місцях.

Нагадаємо, що українські військові вже заходять до Херсона. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що до Херсона увійшли спеціальні підрозділи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News