"Спалили мости". З'явилися супутникові знімки зруйнованих переправ в Херсонській області

Судячи з космічних знімків Херсонської області, які були зроблені 11 листопада о 10:00, видні значні пошкодження кількох мостів і греблі Каховської ГЕС після відступу росіян з Херсона через Дніпро.

Так, Антонівський міст, головна переправа через річку Дніпро у Херсоні, був підірваний перед світанком після відступу більшості російських військ і перед тим, як українські війська увійшли до міста.

Залізничний міст також було зруйновано рано-вранці 11 листопада після відступу окупантів на лівий берег Дніпра.

Значних ушкоджень також зафіксовано на греблі Каховської ГЕС. Російські війська зруйнували шлюзові затвори та автомобільний міст у кількох місцях.