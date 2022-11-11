"Сожгли мосты". Появились спутниковые снимки разрушенных переправ в Херсонской области

В интернете опубликованы фотографии разрушенных переправ оккупантов и мостов в Херсонской области.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кристиана Триберта.
Судя по космическим снимкам Херсонской области, которые были сделаны 11 ноября в 10:00 утра, видны значительные повреждения нескольких мостов и дамбы Каховской ГЭС после отступления россиян с Херсона через Днепр.
Железнодорожный мост также был разрушен рано утром 11 ноября после отступления оккупантов на левый берег Днепра.
Значительные повреждения также зафиксированы на плотине Каховской ГЭС. Российские войска разрушили шлюзовые затворы и автомобильный мост в нескольких местах.
Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.
Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.
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