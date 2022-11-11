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"Сожгли мосты". Появились спутниковые снимки разрушенных переправ в Херсонской области

Фото: войска РФ разрушили мосты через Днепр в Херсонской области (twitter.com/trbrtc)
Автор: Константин Широкун

В интернете опубликованы фотографии разрушенных переправ оккупантов и мостов в Херсонской области.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кристиана Триберта.

Судя по космическим снимкам Херсонской области, которые были сделаны 11 ноября в 10:00 утра, видны значительные повреждения нескольких мостов и дамбы Каховской ГЭС после отступления россиян с Херсона через Днепр.

Так, Антоновский мост, главная переправа через реку Днепр в Херсоне, был взорван перед рассветом после отступления большинства российских войск и непосредственно перед тем, как украинские войска вошли в город.

Железнодорожный мост также был разрушен рано утром 11 ноября после отступления оккупантов на левый берег Днепра.

Значительные повреждения также зафиксированы на плотине Каховской ГЭС. Российские войска разрушили шлюзовые затворы и автомобильный мост в нескольких местах.

Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.

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