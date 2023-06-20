ЗСУ знешкодили понад п'ять рот росіян на Таврійському напрямку, - Тарнавський
Українські військові просуваються на Таврійському напрямку, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п'ять рот.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань. Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п'ять рот. Було знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника. Мова йде про:
- 13 танків;
- 7 одиниць БМП, БТР;
- БпЛА "Supercam", БпЛА "Shahed-136";
- 4 гаубиці 2С19 "Мста-С";
- гаубиця 2А65 "Мста-Б";
- зенітний ракетний комплекс "Бук";
- 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра";
- РЛС "Зоопарк";
- важка вогнеметна система "Сонцепьок".
Тарнавський повідомив, що також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.
Втрати Росії
Втрати армії Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221 460 військових.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти активізувались на Лимано-Куп'янському напрямку. Але українські військові завдали ворогу значних втрат - як в техніці, так і в живій силі.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що втрати України в живій силі на даному етапі війни значно менші за російські.
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