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ЗСУ знешкодили понад п'ять рот росіян на Таврійському напрямку, - Тарнавський

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Донецька область, Вівторок 20 червня 2023 15:17
ЗСУ знешкодили понад п'ять рот росіян на Таврійському напрямку, - Тарнавський Фото: Військовий (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові просуваються на Таврійському напрямку, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п'ять рот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань. Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п'ять рот. Було знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника. Мова йде про:

  • 13 танків;
  • 7 одиниць БМП, БТР;
  • БпЛА "Supercam", БпЛА "Shahed-136";
  • 4 гаубиці 2С19 "Мста-С";
  • гаубиця 2А65 "Мста-Б";
  • зенітний ракетний комплекс "Бук";
  • 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра";
  • РЛС "Зоопарк";
  • важка вогнеметна система "Сонцепьок".

Тарнавський повідомив, що також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.

Втрати Росії

Втрати армії Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221 460 військових.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти активізувались на Лимано-Куп'янському напрямку. Але українські військові завдали ворогу значних втрат - як в техніці, так і в живій силі.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що втрати України в живій силі на даному етапі війни значно менші за російські.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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