Спалили десятки авто та напали на рятувальників: Брюссель у новорічну ніч охопив хаос

У столиці Бельгії Брюсселі у новорічну ніч через порушення громадського правопорядку заарештували 159 осіб. Вони спалили десятки авто та напали на рятувальні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, з 18:00 вівторка до 07:00 середи поліція заарештувала 159 осіб і відреагувала на понад 1700 інцидентів по всьому місту. Ззаначається, що більшість заворушень зафіксовані в західних і південних районах Брюсселя, в комунах Моленбек і Андерлехт.

У пожежній службі Брюсселя зазначили, що згоріло мінімум 60 автомобілів. При цьому пожежників, які намагалися загасити полум'я, закидали камінням і пляшками із "коктейлями Молотова".

More New Year's Eve Enrichment!



New Year’s Eve in Brussels turned into a scene of chaos, as immigrant thugs torched cars, scooters, and shared bicycles. Meanwhile, in Antwerp and Ghent, similar criminals armed themselves with heavy fireworks, using them as weapons against the… pic.twitter.com/gzgKn5HOal — Amy Mek (@AmyMek) January 1, 2025

Також у другому за величиною місті Бельгії Антверпені теж відбулися заворушення і пожежі. Там відбулося 49 арештів.

"Це було справжнє божевілля. Ми були там, щоб допомогти, а в нас кидали пляшки із запальною сумішшю", - сказав речник пожежної служби Брюсселя Вальтер Дерю.

Варто зауважити, що перед святкуванням Нового року заворушення у Бельгії стали звичним явищем. У 2023 році в Брюсселі затримали понад 200 осіб, а у 2022 році - 160.

Теракт у Новому Орлеані у новорічну ніч

Сьогодні, 1 січня, в Новому Орлеані пікап влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. За попередніми даними, там загинули 10 осіб, ще 30 дістали поранення.