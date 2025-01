Спалили десятки авто та напали на рятувальників: Брюссель у новорічну ніч охопив хаос

За даними видання, з 18:00 вівторка до 07:00 середи поліція заарештувала 159 осіб і відреагувала на понад 1700 інцидентів по всьому місту. Ззаначається, що більшість заворушень зафіксовані в західних і південних районах Брюсселя, в комунах Моленбек і Андерлехт.

У пожежній службі Брюсселя зазначили, що згоріло мінімум 60 автомобілів. При цьому пожежників, які намагалися загасити полум'я, закидали камінням і пляшками із "коктейлями Молотова".

More New Year's Eve Enrichment!



New Year’s Eve in Brussels turned into a scene of chaos, as immigrant thugs torched cars, scooters, and shared bicycles. Meanwhile, in Antwerp and Ghent, similar criminals armed themselves with heavy fireworks, using them as weapons against the… pic.twitter.com/gzgKn5HOal