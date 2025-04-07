Ніяких офіцерів НАТО. З'явилося відео з ресторану в Кривому Розі під час удару

Росія цинічно збрехала про "нараду офіцерів НАТО" в ресторані Кривого Рогу, по якому нібито завдала точкового удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія у Facebook.

За словами Лиховія, відео з камер спостереження опублікувало французьке видання France24.

"Ось відео з камер того ж ресторану RoseMarine (колишній "Магеллан") у момент прильоту по житловому масиву в Кривому Розі. Недалеко від дитячого майданчика. Військових - немає, НАТО - немає, фугасу - немає, тільки летять уламки, а ресторан - стоїть. На подвір'ї ж, за 70-100 метрів від ресторану, загинули 19 мирних людей, із них 9 дітей", - підкреслив він.

Лиховій зазначив, що Росія збрехала про:

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, російські окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу в п'ятницю, 4 квітня. Станом на зараз відомо про 19 загиблих, серед яких дев'ять дітей.

Після атаки Міноборони Росії написало, що ціллю був ресторан, де нібито проходила нарада офіцерів країн НАТО.

Примітно, що росіяни для атаки використовували ракету з касетною бойовою частиною, щоб загинуло якомога більше мирних жителів.

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