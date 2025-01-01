Сожгли десятки авто и напали на спасателей: Брюссель в новогоднюю ночь охватил хаос

В столице Бельгии Брюсселе в новогоднюю ночь из-за нарушения общественного правопорядка арестовали 159 человек. Они сожгли десятки авто и напали на спасательные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, с 18:00 вторника до 07:00 среды полиция арестовала 159 человек и отреагировала на более 1700 инцидентов по всему городу. Отмечается, что большинство беспорядков зафиксированы в западных и южных районах Брюсселя, в коммунах Моленбек и Андерлехт.

В пожарной службе Брюсселя отметили, что сгорело минимум 60 автомобилей. При этом пожарных, которые пытались потушить пламя, забросали камнями и бутылками с "коктейлями Молотова".

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Новогодняя ночь в Брюсселе превратилась в сцену хаоса, так как бандиты-иммигранты поджигали автомобили, скутеры и общие велосипеды. Тем временем в Антверпене и Генте аналогичные преступники вооружились тяжелыми фейерверками, используя их как оружие против... pic.twitter.com/gzgKn5HOal - Amy Mek (@AmyMek) 1 января 2025 года

Также во втором по величине городе Бельгии Антверпене тоже произошли беспорядки и пожары. Там произошло 49 арестов.

"Это было настоящее безумие. Мы были там, чтобы помочь, а в нас бросали бутылки с зажигательной смесью", - сказал представитель пожарной службы Брюсселя Вальтер Дерю.

Стоит заметить, что перед празднованием Нового года беспорядки в Бельгии стали привычным явлением. В 2023 году в Брюсселе задержали более 200 человек, а в 2022 году - 160.

Теракт в Новом Орлеане в новогоднюю ночь

Сегодня, 1 января, в Новом Орлеане пикап влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. По предварительным данным, там погибли 10 человек, еще 30 получили ранения.