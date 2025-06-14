Хотів підірвати військового в Одесі: СБУ схопила "на гарячому" ворожого агента
Служба безпеки України запобігла теракту в Одесі, який готувався за завданням ФСБ Росії. Ворожий агент планував підірвати українського військового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
За даними спецслужби, 31-річний мешканець області мав закласти вибухівку з осколковими елементами у житловому районі, поблизу дитячого майданчика.
Деталі справи
Зловмисника затримали "на гарячому" - одразу після того, як він заклав саморобний вибуховий пристрій на місці майбутнього замаху.
Фото: СБУ затримала диверсанта, який мав підірвати українського військового в Одесі (t.me/SBUkr)
Слідство встановило, що агент був завербований через проросійські Telegram-канали, де йому запропонували "легкі гроші". Спершу він підпалив військовий автомобіль, після чого отримав інструкції для теракту.
Ціллю атаки був український офіцер. Вибухівку планували активувати дистанційно через мобільний телефон.
За задумом російських спецслужб, теракт мав спричинити як фізичні втрати, так і інформаційний ефект. Втім, СБУ заздалегідь виявила загрозу і повністю задокументувала підготовку.
Що загрожує
Затриманому вже оголошено підозру одразу за кількома статтями:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Його взяли під варту без права внесення застави.
Нагадаємо, нещодавно СБУ викрило "крота", який працював водієм-електриком в одній з військових частин й коригував ворожі удари по центральному регіону України.
Невдовзі Служба безпеки України затримала киянина-зрадника, який готував серію терактів в українській столиці.
А також Служба безпеки України повідомила про підозру російському окупанту, який розстріляв двох воїнів ЗСУ, після чого потрапив в український полон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.