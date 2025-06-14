Хотів підірвати військового в Одесі: СБУ схопила "на гарячому" ворожого агента

Служба безпеки України запобігла теракту в Одесі, який готувався за завданням ФСБ Росії. Ворожий агент планував підірвати українського військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

За даними спецслужби, 31-річний мешканець області мав закласти вибухівку з осколковими елементами у житловому районі, поблизу дитячого майданчика.

Деталі справи

Зловмисника затримали "на гарячому" - одразу після того, як він заклав саморобний вибуховий пристрій на місці майбутнього замаху.

Фото: СБУ затримала диверсанта, який мав підірвати українського військового в Одесі (t.me/SBUkr)

Слідство встановило, що агент був завербований через проросійські Telegram-канали, де йому запропонували "легкі гроші". Спершу він підпалив військовий автомобіль, після чого отримав інструкції для теракту.

Ціллю атаки був український офіцер. Вибухівку планували активувати дистанційно через мобільний телефон.

Фото: СБУ затримала диверсанта, який мав підірвати українського військового в Одесі (t.me/SBUkr)

За задумом російських спецслужб, теракт мав спричинити як фізичні втрати, так і інформаційний ефект. Втім, СБУ заздалегідь виявила загрозу і повністю задокументувала підготовку.

Що загрожує

Затриманому вже оголошено підозру одразу за кількома статтями:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Його взяли під варту без права внесення застави.