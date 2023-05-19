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Спали під звуки обстрілів. Поліцейські евакуювали двох дітей з-під Авдіївки (відео)

Фото: поліцейські (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронцям вдалося врятувати двох дітей, які жили тривалий час під Авдіївкою. Наразі вони вже перебувають у безпечному місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Донецької області.

Евакуаційна група поліції "Білий Янгол" неодноразово відвідувала родину з двома дітьми в селі Новобахмутівка Очеретинської громади. Батьки відмовлялися виїжджати, передумати їх змусив потужний "приліт" на територію населеного пункту.

"Постійно чути обстріли, вночі бахає. Дітям було важко. Хлопчики бігли і затуляли вуха руками. Як оце прилетіло - вирішили евакуюватися", - сказала матір.

Братиків разом з мамою й татом поліцейські доставили до родичів якомога далі від лінії фронту. Спеціальні дитячі бронежилети та броньоване авто забезпечували безпеку поїздки.

Евакуація дітей у Донецькій області

На початку квітня в Україні вирішили примусово евакуювати дітей із 21 населеного пункту Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною.

Начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що в Авдіївці Донецької області, яка постійно знаходиться під обстрілами, наразі залишається лише одна дитина, її переховують батьки.

Правоохоронці продовжують пошуки дітей в Авдіївці Донецької області, яких приховують батьки і не хочуть евакуюватися.

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АвдіївкаВійна в Україні