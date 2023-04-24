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В Авдіївці залишається одна дитина, її переховують батьки, - глава МВА

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Авдіївка, Донецька область, Понеділок 24 квітня 2023 23:05
В Авдіївці залишається одна дитина, її переховують батьки, - глава МВА Фото: в Авдіївці залишається одна дитина, її переховують батьки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Авдіївці Донецької області, яка постійно знаходиться під обстрілами, наразі залишається лише одна дитина, її переховують батьки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі Радіо Свобода.

"Не можемо її знайти, батьки ховають її, переховують. Але нічого, знайдемо і вивеземо", - сказав Барабаш.

Він пояснив, що за законодавством, не можна розлучати дітей з родиною - її має супроводжувати хоча б один з батьків. Тому ті, хто не захотів виїжджати з Авдіївки, змінюють місце проживання і ховають дітей від евакуаційних груп.

"У родичів, у знайомих, у не дуже знайомих, аби тільки не їхати на більш безпечні території, не тільки Донецької області, а й взагалі України", - додав глава міста.

Загалом після повідомлення про примусову евакуацію добровільно виїхали з Авдіївки приблизно 40 сімей, ще 10 довелося шукати.

Нагадаємо, у березні через постійні російські обстріли з Авдіївки, Донецької області оголосили евакуацію населення.

Влада заявила, що буде примусово евакуювати неповнолітніх, тому місцеві жителі переховували дітей. Минулого тижня з Авдіївки вивезли ще двох неповнолітніх хлопців. У місті залишається ще одна дитина.

До того ж ситуація навколо Авдіївки напружена, місто перебуває у так званій "червоній зоні". Волонтерам, журналістам та іншим цивільним заборонили в'їжджати у місто.

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