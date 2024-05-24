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Спалено 50 000 книг. Як виглядає друкарня у Харкові, зруйнована ударом РФ

П'ятниця 24 травня 2024 10:53
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Спалено 50 000 книг. Як виглядає друкарня у Харкові, зруйнована ударом РФ Фото: ліквідація пожежі у друкарні в Харкові (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники вчора завдали ракетного удару по друкарні у Харкові. Внаслідок атаки загинули люди та спалено 50 тисяч книжок.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

"Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.

"Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне - рішучість світових лідерів. Достатня рішучість. Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення", - додав він.

Фото: ліквідація пожежі у друкарні в Харкові (t.me/DSNS_Kharkiv)

Атака РФ на Харків 23 травня

Російські загарбники випустили 15 російських ракет на Харків та область, які забрали життя сімох людей та поранивши ще 21. Серед зруйнованих об'єктів - друкарня "Фактор-Друк", де розташований цех видавництва Vivat.

Через цей жорстокий удар міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників до рішучих дій. Він підкреслив, що слова підтримки не зупинять російські ракети, а сім систем Patriot - не така й велика ціна за мир в Європі.

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