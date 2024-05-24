Спалено 50 000 книг. Як виглядає друкарня у Харкові, зруйнована ударом РФ

Російські загарбники вчора завдали ракетного удару по друкарні у Харкові. Внаслідок атаки загинули люди та спалено 50 тисяч книжок.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

"Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.

"Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне - рішучість світових лідерів. Достатня рішучість. Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення", - додав він.

Фото: ліквідація пожежі у друкарні в Харкові (t.me/DSNS_Kharkiv)