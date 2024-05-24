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Сожжено 50 000 книг. Как выглядит типография в Харькове, разрушена ударом РФ

Пятница 24 мая 2024 10:53
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Сожжено 50 000 книг. Как выглядит типография в Харькове, разрушена ударом РФ Фото: ликвидация пожара в типографии в Харькове (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики вчера нанесли ракетный удар по типографии в Харькове. В результате атаки погибли люди и сожжено 50 тысяч книг.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.

"Российский террор должен проиграть. И для этого нужно лишь одно - решимость мировых лидеров. Достаточная решимость. Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения", - добавил он.

Фото: ликвидация пожара в типографии в Харькове (t.me/DSNS_Kharkiv)

Атака РФ на Харьков 23 мая

Российские захватчики выпустили 15 российских ракет на Харьков и область, унесшие жизни семи человек и ранив еще 21. Среди разрушенных объектов - типография "Фактор-Друк", где расположен цех издательства Vivat.

Из-за этого жестокого удара министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников к решительным действиям. Он подчеркнул, что слова поддержки не остановят российские ракеты, а семь систем Patriot - не столь велика цена за мир в Европе.

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