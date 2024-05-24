Сожжено 50 000 книг. Как выглядит типография в Харькове, разрушена ударом РФ
Российские захватчики вчера нанесли ракетный удар по типографии в Харькове. В результате атаки погибли люди и сожжено 50 тысяч книг.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.
"Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни", - заявил он.
Зеленский подчеркнул, что российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.
"Российский террор должен проиграть. И для этого нужно лишь одно - решимость мировых лидеров. Достаточная решимость. Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения", - добавил он.
Фото: ликвидация пожара в типографии в Харькове (t.me/DSNS_Kharkiv)
Атака РФ на Харьков 23 мая
Российские захватчики выпустили 15 российских ракет на Харьков и область, унесшие жизни семи человек и ранив еще 21. Среди разрушенных объектов - типография "Фактор-Друк", где расположен цех издательства Vivat.
Из-за этого жестокого удара министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников к решительным действиям. Он подчеркнул, что слова поддержки не остановят российские ракеты, а семь систем Patriot - не столь велика цена за мир в Европе.
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