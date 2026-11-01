Спалахи насильства і багато постраждалих: що відбувається під час протестів у Німеччині (відео)

Протягом 31 жовтня десятки тисяч молодих людей виходили на вулиці, і спочатку акції проходили мирно. Однак увечері ситуація загострилася: заворушення спалахнули, зокрема, у Франкфурті та Кельні. У Берліні учасники кидали в правоохоронців пляшки та петарди. У кількох містах поліція була змушена застосувати водомети.

Організатором акцій виступила ініціатива Gen Z regelt. Вона закликала до мирних демонстрацій, учасники яких вимагали збільшити фінансування освіти, вжити заходів для стримування зростання вартості життя та посилити боротьбу з глобальним потеплінням.

Уже 1 листопада глава МВС Німеччини Александер Добріндт звинуватив у заворушеннях "насильницькі ліві групи та порушників спокою з мігрантських громад". За його словами, саме ці групи зірвали мирні демонстрації, які відбувалися вдень у суботу.

Протести у Німеччині набирають обертів (Фото: Getty Images)

Добріндт наголосив, що правоохоронці встановлять особи учасників заворушень і мародерів та притягнуть їх до відповідальності. Він також закликав застосовувати суворі покарання за порушення громадського порядку.

Протести у Німеччині набирають обертів (Фото: Getty Images)

Серйозні наслідки заворушення фіксують у Франкфурті. За словами міністра внутрішніх справ федеральної землі Гессен, представника Християнсько-демократичного союзу Романа Посека, там постраждали понад 100 поліцейських. Один із правоохоронців дістав тяжкі травми.

Крім того, поліція затримала 54 особи віком від 13 до 29 років. Унаслідок заворушень пошкоджено 17 підприємств, п'ять із них пограбували.

Протести у Німеччині набирають обертів (Фото: Getty Images)

Посек заявив, що події продемонстрували значний рівень насильства з боку ліворадикалів та агресивно налаштованої молоді, значна частина якої має міграційне походження.

Він також наголосив, що проблему участі мігрантів у правопорушеннях необхідно обговорювати відкрито, без штучних обмежень і табу.

За словами міністра, для забезпечення порядку у Франкфурті залучили масштабні сили поліції. Загалом ідеться про понад тисячу правоохоронців, спецпризначенців - вони застосували водомети та сльозогінний газ.