ua en ru
Сб, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Зумери проти Мерца: у Німеччині спалахнули масштабні протести (фото та відео)

20:55 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Зумери проти Мерца: у Німеччині спалахнули масштабні протести (фото та відео) Фото: Молодь критикує дії німецької влади (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

31 жовтня одразу у кількох великих містах Німеччини десятки тисяч людей вийшли на акції протесту, щоб заявити про свою незгоду з політикою канцлера ФРН Фрідріха Мерца та його команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "DIE ZEIT".

Наразі відомо, що акції протесту організував рух Gen Z regelt. Найбільше людей зібралося в Берліні - близько 5 тисяч. У Штутгарті на вулиці вийшли приблизно 3 тисячі учасників, а в Гамбурзі - понад 2 тисячі.

Серед основних вимог протестувальників - зниження вартості життя, збільшення фінансування освіти та захист клімату. Водночас вони виступають проти нарощування військових витрат.

Під час акцій демонстранти споруджують барикади, запалюють фаєри та підривають петарди. Через протести власники магазинів вживають заходів безпеки та укріплюють вітрини.

Зумери проти Мерца: у Німеччині спалахнули масштабні протести (фото та відео)
Протести у Німеччині 31 жовтня (Фото: Getty Images)

"Протестувальники неодноразово запускали петарди, а активісти розмахували палестинськими прапорами. Поліція увірвалася на вулицю великим контингентом і розгорнула два водомети, які одразу спрямувала на натовп", - розповідають журналісти.

Зумери проти Мерца: у Німеччині спалахнули масштабні протести (фото та відео)
Протести у Німеччині 31 жовтня (Фото: Getty Images)

На центральному автовокзалі учасники акції також закидали правоохоронців феєрверками та пляшками. У відповідь поліцейські розосередилися на кількох вулицях і відтіснили перехожих у напрямку головного залізничного вокзалу.

Зумери проти Мерца: у Німеччині спалахнули масштабні протести (фото та відео)
Протести у Німеччині 31 жовтня (Фото: Getty Images)

Як повідомляють ЗМІ, демонстрація розпочалася на початку дня на верфі Везеля та тривала переважно мирно протягом кількох годин. Марш був лише ненадовго перерваний через кількох людей у масках.

Зумери проти Мерца: у Німеччині спалахнули масштабні протести (фото та відео)
Протести у Німеччині 31 жовтня (Фото: Getty Images)

Ініціатива Gen Z regelt заявляє про протести у дванадцяти містах із загальною кількістю понад 68 000 осіб. Дані поліції по всій країні поки що недоступні, але в деяких містах вони нижчі за оцінки організаторів.

Зумери проти Мерца: у Німеччині спалахнули масштабні протести (фото та відео)
Протести у Німеччині 31 жовтня (Фото: Getty Images)

Під час демонстрації в Гамбурзі спалахнули заворушення, які розігнала поліція. У натовпі підпалили багаття, у поліцейських кидали різні предмети, неодноразово запускали феєрверки та піротехніку. Також підпалювали сміттєві баки.

Зумери проти Мерца: у Німеччині спалахнули масштабні протести (фото та відео)
Протести у Німеччині 31 жовтня (Фото: Getty Images)

Доволі часто у натовпі лунають заклики до відставки Фрідріха Мерца. Молодь скаржиться на погіршення якості життя.

Демонстранти протестували, серед іншого, проти скорочення соціального забезпечення та можливості призову на військову службу. На плакатах можна побачити різні гасла, такі як "Освіта замість стрільби" та "Ні призову".

Раніше РБК-Україна розповідало, що протестувальники у Чехії висунули вимогу уряду.

Також ми писали, чому в Барселоні протести переросли у жорстокі сутички.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Германия Фрідріх Мерц Мітинг
Новини
Зеленський і Ердоган обговорили залучення Анкари до переговорів та зустріч в Туреччині
Зеленський і Ердоган обговорили залучення Анкари до переговорів та зустріч в Туреччині
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур