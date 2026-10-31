Зумери проти Мерца: у Німеччині спалахнули масштабні протести (фото та відео)

31 жовтня одразу у кількох великих містах Німеччини десятки тисяч людей вийшли на акції протесту, щоб заявити про свою незгоду з політикою канцлера ФРН Фрідріха Мерца та його команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " DIE ZEIT ".

Наразі відомо, що акції протесту організував рух Gen Z regelt. Найбільше людей зібралося в Берліні - близько 5 тисяч. У Штутгарті на вулиці вийшли приблизно 3 тисячі учасників, а в Гамбурзі - понад 2 тисячі.

Серед основних вимог протестувальників - зниження вартості життя, збільшення фінансування освіти та захист клімату. Водночас вони виступають проти нарощування військових витрат.

Під час акцій демонстранти споруджують барикади, запалюють фаєри та підривають петарди. Через протести власники магазинів вживають заходів безпеки та укріплюють вітрини.

Протести у Німеччині 31 жовтня (Фото: Getty Images)

"Протестувальники неодноразово запускали петарди, а активісти розмахували палестинськими прапорами. Поліція увірвалася на вулицю великим контингентом і розгорнула два водомети, які одразу спрямувала на натовп", - розповідають журналісти.

Протести у Німеччині 31 жовтня (Фото: Getty Images)

На центральному автовокзалі учасники акції також закидали правоохоронців феєрверками та пляшками. У відповідь поліцейські розосередилися на кількох вулицях і відтіснили перехожих у напрямку головного залізничного вокзалу.

Протести у Німеччині 31 жовтня (Фото: Getty Images)

Як повідомляють ЗМІ, демонстрація розпочалася на початку дня на верфі Везеля та тривала переважно мирно протягом кількох годин. Марш був лише ненадовго перерваний через кількох людей у масках.

Протести у Німеччині 31 жовтня (Фото: Getty Images)

Ініціатива Gen Z regelt заявляє про протести у дванадцяти містах із загальною кількістю понад 68 000 осіб. Дані поліції по всій країні поки що недоступні, але в деяких містах вони нижчі за оцінки організаторів.

Протести у Німеччині 31 жовтня (Фото: Getty Images)

Під час демонстрації в Гамбурзі спалахнули заворушення, які розігнала поліція. У натовпі підпалили багаття, у поліцейських кидали різні предмети, неодноразово запускали феєрверки та піротехніку. Також підпалювали сміттєві баки.

Протести у Німеччині 31 жовтня (Фото: Getty Images)

Доволі часто у натовпі лунають заклики до відставки Фрідріха Мерца. Молодь скаржиться на погіршення якості життя.

Демонстранти протестували, серед іншого, проти скорочення соціального забезпечення та можливості призову на військову службу. На плакатах можна побачити різні гасла, такі як "Освіта замість стрільби" та "Ні призову".