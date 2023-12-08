Спалах гепатиту А у Вінницькій області ліквідували. МОЗ назвало його можливі причини

Спалах гепатиту А у Вінницькій області вдалося ліквідувати. Фахівцям вдалося встановити два чинники, які могли його спровокувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
Він сказав, що у Вінницькій області ліквідовано спалах гепатиту A, проте поодинокі випадки захворювання медики виявлятимуть ще протягом кількох місяців.
"Під час перевірок фахівці встановили два фактори, які вказують на причини спалаху", - йдеться в заяві.
Перший - безсимптомний перебіг захворювання серед працівників ринку та виробництва продуктів. Серед 3 864 обстежених, у 9 виявили антитіла до вірусу гепатиту А.
Тобто, не підозрюючи про захворювання, вони могли інфікувати інших.
"За дослідженням проб води: із 403 відібраних зразків із системи централізованого водопостачання, громадських водогонів, річок і стічних вод - вірусу гепатиту A не виявили", - сказав Кузін.
Однак, за мікробіологічними показниками майже в 30% проб зафіксували перевищення за бактеріологічними показниками. Це другий фактор. Тому було посилено дезінфекцію водопровідних мереж і триває робота з коригування технологічних регламентів.
Випадки інфікування захворювання гепатитом А зафіксували в шести областях. Зокрема, Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Закарпатській.
Майже місяць тому Кузін заявляв, що в Україні не зафіксовано летальних випадків серед хворих гепатитом А.
Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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