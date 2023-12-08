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Вспышку гепатита А в Винницкой области ликвидировали. Минздрав назвал ее возможные причины

Архивное фото: главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вспышку гепатита А в Винницкой области удалось ликвидировать. Специалистам удалось установить два фактора, которые могли ее спровоцировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

Он сказал, что в Винницкой области ликвидирована вспышка гепатита A, однако единичные случаи заболевания медики будут выявлять еще в течение нескольких месяцев.

Первый фактор вспышки

"Во время проверок специалисты установили два фактора, которые указывают на причины вспышки", - говорится в заявлении.

Первый - бессимптомное течение заболевания среди работников рынка и производства продуктов. Среди 3 864 обследованных, у 9 обнаружили антитела к вирусу гепатита А. 

То есть, не подозревая о заболевании, они могли инфицировать других.

Второй фактор вспышки

"По исследованию проб воды: из 403 отобранных образцов из системы централизованного водоснабжения, общественных водопроводов, рек и сточных вод - вируса гепатита A не обнаружили", - сказал Кузин.

Однако, по микробиологическим показателям почти в 30% проб зафиксировали превышение по бактериологическим показателям. Это второй фактор. Поэтому была усилена дезинфекция водопроводных сетей и продолжается работа по корректировке технологических регламентов.

Гепатит А в Украине

Случаи инфицирования заболеваемости гепатитом А зафиксировали в шести областях. В частности, Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Закарпатской.

Почти месяц назад Кузин заявлял, что в Украине не зафиксированы летальные случаи среди больных гепатитом А.

Более подробно о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина.

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Винницкая областьГепатит АМинистерство здравоохранения Украины