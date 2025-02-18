Спадкоємний принц Саудівської Аравії розповість Зеленському про контакти з РФ і США, - Bloomberg

За інформацією джерела видання, спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман Аль Сауд хотів, щоб президент України Володимир Зеленський взяв участь у сьогоднішній зустрічі між російськими та американськими чиновниками. Але американці та росіяни нібито наполягали на зустрічі без української сторони.

Також, як розповів Bloomberg співрозмовник, наслідний принц планує проінформувати Зеленського про роль Саудівської Аравії у скликанні переговорів, а також про свої бесіди з офіційними особами Росії та США.

Важливо зазначити, що візит Зеленського мав відбутися завтра, 19 лютого, але Україна вирішила перенести його на 10 березня.