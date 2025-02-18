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Спадкоємний принц Саудівської Аравії розповість Зеленському про контакти з РФ і США, - Bloomberg

Ер-Ріяд, Вівторок 18 лютого 2025 17:13
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Спадкоємний принц Саудівської Аравії розповість Зеленському про контакти з РФ і США, - Bloomberg Фото: спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман Аль Сауд (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Там він, імовірно, обговорюватиме зустріч чиновників США та Росії в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерела видання, спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман Аль Сауд хотів, щоб президент України Володимир Зеленський взяв участь у сьогоднішній зустрічі між російськими та американськими чиновниками. Але американці та росіяни нібито наполягали на зустрічі без української сторони.

Також, як розповів Bloomberg співрозмовник, наслідний принц планує проінформувати Зеленського про роль Саудівської Аравії у скликанні переговорів, а також про свої бесіди з офіційними особами Росії та США.

Важливо зазначити, що візит Зеленського мав відбутися завтра, 19 лютого, але Україна вирішила перенести його на 10 березня.

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, американські та російські чиновники провели переговори в Саудівській Аравії. Вони домовилися сформувати команди, які контактуватимуть з питання завершення війни Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський учора, 17 лютого, зазначав, що він нічого не знав про таку зустріч. При цьому глава держави наголошував, що Україна не визнаватиме її результатів.

Також Зеленський додавав, що поцікавиться у Мухаммада бін Салмана Аль Сауда про зустріч російської та американської делегацій.

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