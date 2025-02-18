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Наследный принц Саудовской Аравии расскажет Зеленскому о контактах с РФ и США, - Bloomberg

Эр-Рияд, Вторник 18 февраля 2025 17:13
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Наследный принц Саудовской Аравии расскажет Зеленскому о контактах с РФ и США, - Bloomberg Фото: наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию. Там он, вероятно, будет обсуждать встречу чиновников США и России в Эр-Рияде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источника издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие в сегодняшней встрече между российскими и американскими чиновниками. Но американцы и россияне якобы настаивали на встрече без украинской стороны.

Также, как рассказал Bloomberg собеседник, наследный принц планирует проинформировать Зеленского о роли Саудовской Аравии в созыве переговоров, а также о своих беседах с официальными лицами России и США.

Важно отметить, что визит Зеленского должен был состояться завтра, 19 февраля, но Украина решила перенести его на 10 марта.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня, 18 февраля, американские и российские чиновники провели переговоры в Саудовской Аравии. Они договорились сформировать команды, которые будут контактировать по вопросу завершения войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 17 февраля, отмечал, что он ничего не знал о такой встрече. При этом глава государства подчеркивал, что Украина не будет признавать ее результатов.

Также Зеленский добавлял, что поинтересуется у Мухаммада бин Салмана Аль Сауда о встрече российской и американской делегаций.

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