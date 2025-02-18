Наследный принц Саудовской Аравии расскажет Зеленскому о контактах с РФ и США, - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию. Там он, вероятно, будет обсуждать встречу чиновников США и России в Эр-Рияде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации источника издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие в сегодняшней встрече между российскими и американскими чиновниками. Но американцы и россияне якобы настаивали на встрече без украинской стороны.

Также, как рассказал Bloomberg собеседник, наследный принц планирует проинформировать Зеленского о роли Саудовской Аравии в созыве переговоров, а также о своих беседах с официальными лицами России и США.

Важно отметить, что визит Зеленского должен был состояться завтра, 19 февраля, но Украина решила перенести его на 10 марта.