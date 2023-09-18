Спадкоємець Бубки оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною

23-річний скандинав знову встановив новий орієнтир у стрибках із жердиною. Спортсмен перевершив власне досягнення, встановлене торік.

Дюплантіс в американському Юджині з першої спроби взяв позначку 6,23 м. Швед побив власний рекорд, зразка ЧС-2022. Тоді він підкорив висоту 6,21 м. Окрім того, молодий легкоатлет залишається володарем рекорду стрибків у приміщеннях – 6,22 м.

До появи Дюплантіса на міжнародній арені головні рекорди належали українцю Сергію Бубці. Легендарний спортсмен встановив досягнення 6,14 м на відкритому повітрі ще в 1994 році. Досягнення уродженця Луганська трималося до 2020-го.

Хто такий Арман Дюплантіс

Уродженець штату Луїзіана, виріс у спортивній сім'ї. Батько легкоатлета був стрибуном із жердиною, а мати – багатоборкою.

На міжнародній арені дебютував у 2015 році. Дворазовий чемпіон світу (2022, 2023), чемпіон світу в приміщенні (2022), дворазовий чемпіон Європи (2018, 2022), чемпіон Європи в приміщенні (2021) та Олімпійський чемпіон Токіо. На 2023 рік підкорив рубіж 6 м понад 60 разів – найбільше в історії.

Зростав в англомовній сім'ї, але самотужки вивчив шведську. Спершу соромився давати інтерв'ю мовою батьків, але згодом достатньо вдосконалився у володінні нею.