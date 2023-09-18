RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наследник Бубки обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Фото: Арман Дюплантис рядом с подтверждением нового достижения (lsusports.net)
Автор: Антон Федорцив

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис продолжил доминирование в прыжках с шестом на финале сезона-2023 Бриллиантовой лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

 

23-летний скандинав снова установил новый ориентир в прыжках с шестом. Спортсмен превзошел собственное достижение, установленное в прошлом году.

Дюплантис в американском Юджине с первой попытки взял отметку 6,23 м. Швед побил свой рекорд, образца ЧМ-2022. Тогда он покорил высоту 6,21 м. Кроме того, молодой легкоатлет остается обладателем рекорда прыжков в помещениях – 6,22 м.

До появления Дюплантиса на международной арене главные рекорды принадлежали украинцу Сергею Бубке. Легендарный спортсмен установил достижение 6,14 м на открытом воздухе еще в 1994 году. Достижение уроженца Луганска держалось до 2020 года.

Кто такой Арман Дюплантис

Уроженец штата Луизиана, вырос в спортивной семье. Отец легкоатлета был прыгуном с шестом, а мать – многоборкой.

На международной арене дебютировал в 2015 году. Двукратный чемпион мира (2022, 2023), чемпион мира в помещении (2022), двукратный чемпион Европы (2018, 2022), чемпион Европы в помещении (2021) и Олимпийский чемпион Токио. На 2023 год покорил рубеж 6 м более 60 раз – больше всего в истории.

Вырос в англоязычной семье, но самостоятельно изучил шведский. Сначала стеснялся давать интервью на языке родителей, но впоследствии достаточно усовершенствовался во владении им.

К слову, украинка Магучих триумфовала в суперфинале Бриллиантовой лиги-2023 в прыжках в высоту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей БубкаЛегкая атлетика