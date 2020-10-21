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Спад мировой торговли в 2020 году ожидается на уровне 7-9%, - ООН

Мир , Среда 21 октября 2020 09:02
Спад мировой торговли в 2020 году ожидается на уровне 7-9%, - ООН
Фото: ООН (newseek.org)
Автор: Максим Зайченко

Спад мировой торговли в 2020 году ожидается на уровне 7-9% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на признаки восстановления.

Об этом говорится в докладе ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Так, ни один регион в мире не избежал падения мировой торговли, которая упала на 19% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года.

Мировая торговля несколько восстановилась в третьем квартале, когда спад в сравнении с 2019 годом оценивали примерно в 4,5%.

"Торговля домашним офисным оборудованием и медицинскими принадлежностями увеличилась в третьем квартале. Рост в текстильном секторе также был сильным. В то же время она еще больше ослабла в автомобильном и энергетическом секторах", - говорится в сообщении ЮНКТАД.

Предварительный прогноз ООН предполагал спад мировой торговли на 3% по итогам года, но в докладе говорится, что неопределенность сохраняется из-за того, как будет развиваться пандемия.

Напомним, согласно данным ВТО, мировая торговля товарами, вероятно, зафиксировала историческое падение во втором квартале 2020 года.

Отметим, в сентябре генсек ООН заявил, что коронавирус вышел из-под контроля.

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