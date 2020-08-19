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Показатель мировой торговли достиг исторического минимума, - ВТО

Мир, Среда 19 августа 2020 21:05
Показатель мировой торговли достиг исторического минимума, - ВТО
Фото: ВТО (flickr.com/World Trade Organization)
Автор: Максим Зайченко

В третьем квартале наблюдается восстановление, однако остается неопределенность

Мировая торговля товарами, вероятно, зафиксировала историческое падение во втором квартале 2020 года. Опубликованное 19 августа текущее значение барометра торговли - 84,5, что на 15,5 пункта ниже базового значения 100 для индекса и на 18,6 пункта ниже аналогичного периода прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной торговой организации.

Как отмечается, 84,5 балла - один из самых низких показателей за все время отслеживания с 2007 года. Падение находится на одном уровне с тем, что было зафиксировано на пике финансового кризиса 2008-2009 годов.

В глубокой депрессии - автомобильное производство (индекс 71,8), контейнерные (86,9) и грузовые авиаперевозки (76,5). При этом экспортные заказы начали восстанавливаться.

По данным ВТО, дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в 3 квартале, но ситуация до сих пор остается неопределенной, и дальнейшего падения исключать нельзя.

Напомним, ВТО прогнозирует спад мировой торговли в 2020 году от 13% до 32%, поскольку неопределенность влияния коронавирусного кризиса на экономику сохраняется.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведоз заявил, что экономический спад и потери рабочих мест из-за пандемии коронавируса будут хуже, чем при рецессии 2008 года.

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